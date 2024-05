Szpital w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzał operacje w salach niedopuszczonych przez sanepid. Chodzi o dwie sale poza blokiem operacyjnym

Jak się dowiedzieliśmy, w czwartek, 9 maja w wyniku przeprowadzonej przez Sanepid kontroli, zamknięto salę diagnostyczną przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, na której od kilku miesięcy przeprowadzane były operacje.

Sanepid zdecydował o zamknięciu "sali diagnostycznej" na kilka tygodni. Co było powodem zamknięcia sali? Czy sala była dopuszczona do użytkowania?

Z pytaniami zwróciliśmy się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz do SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej. W poniedziałek, 13 maja otrzymaliśmy odpowiedź z Sanepidu:

PPIS w Ostrowi Mazowieckiej w toku planowej kontroli kompleksowej Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej stwierdził, że w dwóch pomieszczeniach należących do Punktu Konsultacyjnego SOR prowadzone są czynności przygotowawcze i przeprowadzane są zabiegi operacyjne. Dyrektor Szpitala dotychczas nie zgłosił tego faktu do tutejszego organu, a także nie przedłożył dokumentów potwierdzających dostosowanie ww. pomieszczeń do wymagań jakie powinien spełniać blok operacyjny. Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów została wydana decyzja zakazująca wykonywania działalności polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu zabiegów operacyjnych w ww. pomieszczeniach