Wesele Kurpiowskie 2024. Wiemy, kto wystąpi na scenie przed publicznością

Wesele Kurpiowskie to jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w powiecie ostrołęckim.

Impreza rozgrywa się w kilku miejscach, zgodnie z przebiegiem tradycyjnego wesela. Podczas niej uczestnicy i widzowie stają się gośćmi weselnymi, mogą kosztować potraw regionalnych oraz tańczyć z Młodymi. Wydarzeniu towarzyszą kiermasze i pokazy rękodzieła ludowego, przejazdy furmankami, barwne orszaki ślubne, zabawy ludowe i inne atrakcje. Tak jest w Kadzidle od 1994 roku, zawsze w trzecią niedzielę czerwca.

Pomysłodawcą tej imprezy była ówczesna Dyrektor GOKSiR Marianna Gadomska - "... pamiętam, że jako dziecko z wielkim podziwem podglądałam wesele kurpiowskie nagrywane przez telewizję w domu państwa Konopków w Tatarach. Cały czas mam przed oczami różne fragmenty tego widowiska. Nie mając konkretnej wizji imprezy, wiedziałam, że na pewno musi to być wesele..." Swoją wiarą, optymizmem i zaangażowaniem przekonała i zaraziła miejscowe władze, działaczy kultury, społeczników. "Wesele Kurpiowskie" miało stać się najlepszą formą promowania folkloru kurpiowskiego.

W następnych latach "Wesele Kurpiowskie" potwierdziło, że Kadzidło ma możliwości przyciągnięcia na Kurpiowszczyznę licznych turystów.

Wreszcie w roku 2002 "Wesele Kurpiowskie" nie było już zwykłym przedstawieniem teatralnym, wszyscy obecni stali się świadkami ślubowania miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej "na poważnie". Zaangażowanie proboszcza parafii sprawia, że miejscowy kościół pw. Ducha Świętego stoi zawsze otworem dla tej wzruszającej ceremonii, ale ten ślub przyciągnął do miejscowej świątynie jeszcze większe tłumy niż zwykle. Pierwszy autentyczny ślub kurpiowskiej pary ośmielił kolejnych kandydatów do zawarcia związku małżeńskiego. (źródło: gmina Kadzidło)