Prasówka 19.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 VIII Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. Przeczytajcie, co działo się w ogródku jordanowskim 18.05.2024 Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy zorganizowało Święto Rotmistrza Pileckiego. Z tej okazji na terenie muzealnego ogrodu oraz na terenie ogródka jordanowskiego przygotowano bardzo dużo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świętowanie rozpoczęło się o godz. 11.00 turniejem piłki nożnej, a zakończyło ogniskiem z przyśpiewkami o 22.00.

📢 Ułański Skate Jam w Ostrowi Mazowieckiej. Wydarzenie odbyło się z okazji VIII Święta Rotmistrza Pileckiego 18.05.2024 18 maja na Skateparku w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się druga edycja Ułańskiego Skate JAM 2024 – zawodów dla miłośników sportów ekstremalnych w dyscyplinach Hulajnogi i BMX. Zawody odbyły się w ramach VIII Święta Rotmistrza Pileckiego.

📢 Noc Muzeów 2024 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce pod hasłem "Pora na Nikifora", 18.05.2024 Noc Muzeów pod hasłem „Pora na Nikifora” trwa 18 maja 2024 do północy. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do twórczości Nikifora Krynickiego.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej - Parada Przedszkolaków z okazji 123. rocznicy urodzin rotmistrza 18.05.2024 W sobotę, 18 maja w Ostrowi po raz ósmy zorganizowano Święto Rotmistrza Pileckiego. W ogródku jordanowskim oraz w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, a także na placu przy muzeum przygotowano wiele atrakcji - dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

📢 Pchli Targ w Ostrołęce. Kolejna edycja była 18.05.2024. Zobaczcie, co można kupić na pchlim targu Pierwsza tegoroczna edycja Pchlego Targu odbyła się 20 kwietnia 2024 i spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wystawców (było ok. 40 stoisk), jak i odwiedzających. Druga odsłona Pchlego Targu była w sobotę 18 maja 2024 (od godz. 8.00 do 12.00). Nie zdążyliście? Nic straconego, pchle targi odbywają się w Ostrołęce do października, w każdą trzecią sobotę miesiąca. A tymczasem zobaczcie w naszej galerii, co tam można znaleźć. 📢 Matura 2024. Najlepsze MEMY o egzaminie maturalnym. Na stres najlepsza jest potężna dawka humoru 18.05.2024 We wtorek, 7 maja rozpoczęły się matury. Matura to nie tylko egzamin dojrzałości, to również olbrzymi stres maturzystów. Jak sobie z nim radzą? Jakie obrazki na temat matury 2024 można znaleźć w Internecie? Zobaczcie najlepsze MEMY!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 18.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Najlepsze memy o telefonach komórkowych. Tak Internauci żartują ze smartfonów. Sprawdź! 18.05.2024 Oto najlepsze memy o smartfonach. Możemy się założyć, że przeglądasz je właśnie na ekranie swojego telefonu komórkowego. Właśnie się uśmiechnąłeś? To sprawdź wszystkie memy w naszej fotogalerii, na pewno poprawią Ci humor! A czego żartują twórcy memów o telefonach komórkowych? A między innymi z tego, że cały czas siedzimy z nosem w ekranie.

📢 Duże zagrożenie pożarowe w lasach naszego regionu. IMGW ostrzega: zachowajmy szczególną ostrożność! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że tylko w czwartek, 16 maja jednostki Państwowej Straży Pożarnej prowadziły działania przy 147 pożarach lasów, najwięcej w województwie mazowieckim – 58. Najbliższe dni mają przynieść ochłodzenie i burze, ale póki to nie nastąpi - należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza przebywając na terenach leśnych. 📢 Kioski z tytoniem mogą przeżyć w ten weekend prawdziwe oblężenie. Nowe przepisy wyrzucą z rynku niektóre tanie wyroby nikotynowe Już od najbliższego poniedziałku, 20 maja 2024 r. do towarów objętych unijnym systemem Track&Trace dołączą w Polsce wszystkie wyroby tytoniowe, które dotychczas nie podlegały tej kontroli. Dla amatorów nikotyny może to oznaczać znaczne uszczuplenie oferty. Do sprzedaży nie będą mogły bowiem trafić wyroby, których pochodzenie jest nieznane. A to przeważnie towar najbardziej konkurencyjny cenowo. Kiedy dokładnie i co stracą palacze?

📢 Nauczycielki z Ostrołęki nagrodzone w konkursie "Lekcje o Mazowszu". Zadaniem było napisanie scenariusza lekcji W VIII edycji konkursu "Lekcje o Mazowszu" zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli nagrodzono 3 nauczycielki z Ostrołęki. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu scenariusza zajęć z zakresu edukacji regionalnej – dla wybranej grupy uczniów: I, II i III etapu edukacyjnego. W tym roku temat przewodni to "Kobiety Mazowsza". 📢 Wypadek w Czarnowcu. Ciągnik rolniczy zderzył się z pociągiem. Do zdarzenia doszło 17.05.2024 Zdarzenie miało miejsce w piątek, 17 maja ok. godz. 11.00. Do szpitala zabrano jedną osobę - kierującego ciągnikiem. 📢 Zakaz połowu ryb w zbiornikach wodnych w m. Brzóze Małe i Brzóze Duże. Zbiorniki zostały zarybione Od 16 do 23 maja w wyznaczonych zbiornikach wodnych na terenie miejscowości Brzóze Małe i Brzóze Duże obowiązuje zakaz połowu ryb. Zakaz ma związek z zarybieniem, które przeprowadzono 16 maja. Kontrolę na zbiornikach będą przeprowadzać samodzielne patrole, policja oraz Państwowa Straż Rybacka.

📢 Tomasz Szmydt poszukiwany listem gończym. Szmydt pochodzi z Ostrołęki, ale ostatnio mieszkał w Warszawie O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy kilkanaście dni temu poprosił władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Szmydt to sędzia II Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jest oskarżony o szpiegostwo. 📢 MZDW w Warszawie podpisał umowę z wykonawcą DW 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Grzegorz Obłękowski podpisał umowę z wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Orło. Przetarg na dokończenie przebudowy drogi wygrała firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Palędzia. Dokończenie zadania będzie kosztowało 24 270 360 zł.

📢 4. Wyprzedaż Garażowa w ogródku jordanowskim. 19.05.2024 warto odwiedzić Gród Książąt Mazowieckich Wyprzedaże garażowe w ogródku jordanowskim rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zainteresowanie: zarówno sprzedających, jak i kupujących było spore, dlatego w tym roku zaplanowano 7 takich wyprzedaży. Pierwsza odbyła się 21 kwietnia. Kolejną wyprzedaż w tym sezonie zaplanowano na niedzielę, 19 maja. Zapraszamy do Grodu Książąt Mazowieckich.

📢 Święto Rotmistrza Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej. 18.05.2024 zaplanowano wiele atrakcji Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej po raz ósmy organizuje Święto Rotmistrza Pileckiego. W sobotę, 18 maja warto przyjść do muzeum oraz do ogródka jordanowskiego. Zaplanowano wiele atrakcji, m.in. turniej piłki nożnej, paradę przedszkolaków, pokaz ułański i pokaz tańca ognia oraz zawody na skateparku. 📢 Dziecięcy Festiwal Tańca w Ostrołęce. 9. jego edycja odbyła się 15.05.2024. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia Dziecięcy Festiwal Tańca organizowany jest przez Przedszkole Miejskie nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce. 15 maja 2024 odbyła się 9. edycja festiwalu. Na scenie przy Kupcu zatańczyły dzieci z dziewięciu przedszkoli - ośmiu z Ostrołęki oraz Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach. 📢 Małgorzata Ostrowska obchodzi 40-lecie kariery. Pamiętasz, jak wyglądała kiedyś? Długowłosa blondynka zachwycała ze sceny! Małgorzata Ostrowska zachwyca mocnym głosem i talentem. Jej przeboje Polacy śpiewają od lat. To właśnie ona odpowiada za takie hity, jak „Szklana pogoda” czy też „Meluzyna”. Potrafi również zwrócić na siebie uwagę charakterystycznym wizerunkiem scenicznym. A jak wyglądała kiedyś? Z okazji 40-lecia kariery artystki, przypominamy jej dawne zdjęcia!

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Oto ponad 10-letnie auta osobowe, które charakteryzują się minimalną ilością usterek. Samochody warte szczególnej uwagi 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim odbyły się we wtorek 14.05.2024 14 maja 2024 r. Obchody Dnia Strażaka w Makowie Mazowieckim rozpoczęły się od mszy świętej w intencji wszystkich strażaków w kościele pw. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim, którą sprawował Ks. Stanisław Dziekan - kapelan powiatowy strażaków. Dalsza część uroczystości odbyła się pod komendą powiatową PSP. 📢 Program Dni Ostrołęki 2024. Kalendarium wydarzeń. Imprezy, akcje i koncerty będą odbywały się w ciągu całego miesiąca. Sprawdź Dni Ostrołęki rozpoczęły się 11 maja 2024 od Ostrołęckiego Festiwalu Książki, Moto Monster i Festiwalu Food Trucków. Dzień później odbyła się uroczysta sesja rady miasta. Przed nami kolejne wydarzenia związane ze świętem miasta. Przedstawiamy kalendarium Dni Ostrołęki 2024. 📢 Nie farbuj swoich siwych włosów. Zobacz najpiękniejsze fryzury, dzięki którym wizualnie odmłodniejesz Kobiety, które uważają, że siwe włosy dodają wizualnie lat są w błędzie. Białe kosmyki to obecnie najmodniejszy kolor pasm, więc zapomnij o ich farbowaniu. Wybierz fryzurę, która jest nie tylko modna i stylowa, ale sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą, niż jesteś. Prezentujemy 3 propozycje, w których się zakochasz.

📢 Wypadek w Kurpiach Szlacheckich gm. Troszyn, 14.05.2024 Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 ok. godz. 11.00. Poszkodowanych zostało 5 osób, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Tylko dziś na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego doszło do 3 zdarzeń drogowych. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej W Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej do egzaminu przystąpiło 34 ósmoklasistów. 14 maja 2024 r. o godz. 9.00 uczniowie klas ósmych rozpoczęli zdawanie egzaminów od egzaminu z języka polskiego. 📢 Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa.

📢 Parada motoryzacyjna w Ostrołęce, 12.05.2024. To część wydarzenia pod nazwą MotoMonster2024 Dziesiątki motocykli, quadów i samochodów przejechały w niedzielne popołudnie ulicami Ostrołęki, budząc powszechne zainteresowanie. 📢 I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024 W niedzielę, 12 maja dzieci z klasy III A i III B Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiły do I Komunii Świętej. Msza święta rozpoczęła się o godz. 12.00. Przed mszą dzieci zostały powitanie przez ks. proboszcza Jacka Schneidera. Do sakramentu przystąpiło łącznie 46 dzieci.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna.

📢 Studniówka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dra Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Bal odbył się 17.02.2024 Ostrołęcki sezon studniówkowy zakończyli maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce. Na balu bawili się uczniowie pięciu klas oraz osoby towarzyszące i zaproszeni goście. 📢 Dzień Kota 2024: MEMY. Najnowsze i śmieszne memy o kotach, zabawne obrazki o naszych pupilach Koty w polskich domach mają specjalny status. W sobotę obchodzą swoje święto. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez miauczącego towarzysza, który (jak mawiają niektórzy) pozwala w swej wspaniałomyślności żyć człowiekowi ze sobą. O wyższości kotów nad psami nawet nie ma co wspominać bo dla każdego kociarza to sprawa oczywista. Każdy lubi oglądać zabawne zdjęcia w internecie z kotami w roli głównej. Staraliśmy się wybrać dla was te najlepsze.

📢 Rodzinny Rajd Rowerowy na pożegnanie wakacji w Ostrołęce. 27 sierpnia 2023. Zdjęcia To kolejny – i niestety ostatni – w tym sezonie rajd rowerowy organizowany przez miasto. Tym razem wspólnie z gminą Lelis, gdzie wiodła trasa Rodzinnego Rajdu Rowerowego na pożegnanie wakacji. Impreza odbyła się w niedzielę 27 sierpnia 2023.

📢 Zakończenie roku klas ósmych w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. 22.06.2023. Zdjęcia 23 czerwca 2023 to ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023. Niektórzy uczniowie ze swoimi szkołami pożegnali się już wcześniej - w czwartek 22 czerwca.

📢 Matura 2023. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 4.05.2023 W czwartek 4.05.2023 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie jako pierwszy maturzyści zdają język polski. Odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce. 📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Komunia Święta w farze, 7.05.2022. Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Zdjęcia W sobotę 7 maja 2022 w farze do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 69 dzieci - w dwóch grupach.

📢 Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych: odznaczenia i podziękowania [ZDJĘCIA] Ostrołęka. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jak co roku, był okazją do podziękowań i odznaczeń. Uroczystość dla Ostrołęki, Makowa, Ostrowi, Przasnysza i Wyszkowa miała miejsce 9 maja 2019 w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Wśród odznaczeń dla pielęgniarek i położnych były "Kryształowe Czepki". Kto je dostał? 📢 Przasnysz. Sezon motocyklowy 2016 otwarty (zdjęcia) W sobotę kilkuset motocyklistów pojawiło się na przasnyskim rynku. To jedna z najbardziej widowiskowych imprez w mieście. 📢 Maturzyści z Myszyńca bawili się na studniówce 2016 (ZDJĘCIA) Sto dni do matury 30 stycznia odliczali uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. W sali bankietowej Wersal bawili się na swoim pierwszym dorosłym balu. Imprezę tradycyjnie rozpoczął taniec poloneza. Po części oficjalnej maturzyści szaleli do białego rana.