Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej, 11.05.2024

Zwracając się do przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej dziewcząt i chłopców ks. Marcin Mielnicki powiedział

Wasze uśmiechy świadczą o tym, że jesteście spokojni i dobrze przygotowani na spotkanie z Panem Jezusem, by wraz z Nim pokonać swoje lęki i swoje grzechy. Oddajecie Mu swoje serce i pragniecie, by pozostał z wami na zawsze. Jezus będzie waszym najlepszym przyjacielem na całe życie – nigdy was nie zdradzi, nigdy się nie obrazi.