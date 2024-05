I Komunia Święta w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. 12.05.2024

Kochane dzieci, gdy byłyście małe wasi rodzice przynieśli was do kościoła i tutaj przyjęliście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi. Wezwał byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta poświęcona woda, którą was za chwilę pokropię przypomni wasz chrzest i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia ze sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy, podczas tej mszy świętej przyjmiecie Komunię Świętą

Podczas mszy św. ks. proboszcz poinformował także, że w dniach od 18 do 25 maja do kilku dekanatów diecezji łomżyńskiej trafią obraz i relikwie bł. Rodziny Ulmów. Relikwie będą wystawione przez wszystkie trzy ostrowskie parafie. Do Ostrowi Mazowieckiej Relikwie przybędą w niedzielę, 19 maja - do parafii Wniebowzięcia NMP o godz. 16.00 i będą tu do poniedziałku do godz. 8.30. Następnie, w poniedziałek 20 maja o godz. 8.45 relikwie przybędą do parafii Chrystusa Dobrego Pasterza. O godz. 9.00 będzie odprawiona msza święta, a po mszy odbędzie się czuwanie przy relikwiach wspólnot z parafii i dekanatu. O godz. 11.15 zostanie odmówiona Litania do bł. Józefa i Wiktorii z dziećmi, męczenników i po ucałowaniu relikwii zostaną one pożegnane i przejadą do parafii Opatrzności Bożej.