Zbigniew Kamiński - kandydat na burmistrza Ostrowi zaprezentował kandydatów na radnych

Spotkanie wyborcze odbyło się w Maciejowej Chacie w Starym Lubiejewie. Poprowadziła je Marta Kamińska - kandydatka na radną do Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, a prywatnie żona Zbigniewa Kamińskiego. W spotkaniu wzięli także udział kandydaci do rady miasta, rady powiatu i do rad gmin pow. ostrowskiego.

Po powitaniu gości Zbigniew Kamiński opowiedział o swojej długoletniej pracy jako samorządowiec i o tym, co w tym czasie - z pomocą radnych - udało mu się osiągnąć. Po wystąpieniu kandydata na burmistrza, zaprezentowali się wszyscy kandydaci na radnych. Następnie omówiono najważniejsze punkty programu wyborczego. Spotkanie komitetu było również okazją do bliższego poznania się, rozmów, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących kondycji miasta i powiatu.