Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce, 5.05.2024

W parafii pw. Zbawiciela Świata tradycją jest, że dzieci czekają na kapłana (zwykle proboszcza) przed kościołem. Ksiądz błogosławi dzieci oraz ich rodziców i w procesji wchodzą do kościoła.

- Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła. W kościele przyjęłyście chrzest święty, wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta poświęcona woda, którą was pokropię, przypomni wam wasz chrzest i to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Jezus niech wezwie was do zjednoczenia ze sobą. I to zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie komunię świętą - mówił ks. Jarosław Kotowski, proboszcz.

W dalszej części, rodzice uroczyście zakładają dziewczynkom wianki, a chłopcom kokardy.

Wzruszający moment stanowią słowa podziękowania, które dzieci kierują do rodziców (powtarzając za księdzem proboszczem).