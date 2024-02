Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie

Pochodzący z Krzesin Maciej Krakowian, jak sam przyznał, pasję do lotnictwa wykazywał mając zaledwie kilka lat. Jako nastolatek uczył się w Ogólnopolskim Liceum Lotniczym w Dęblinie, gdzie oprócz zwykłych szkolnych zajęć, miał możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach i spotkaniach m.in. z pilotami. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył United States Air Force Academy (Akademię Sił Powietrznych USA w Colorado Springs). Amerykańska akademia uczyła dyscypliny, przygotowywała swoich kadetów pod kątem wiedzy i sprawności fizycznej. Nauka w tej "fabryce oficerów" trwała 4 lata. Dyplom ukończenia szkoły Maciej Krakowian odbierał z rąk prezydenta USA Baracka Obamy.

Okazja, aby spotkać się i porozmawiać z pilotem F-16 nie zdarza się często, dlatego uczniowie CSL Technikum Lotniczego w Nagoszewie bardzo dobrze wykorzystali ten czas: uważnie słuchali, zadawali dużo pytań i - na każde pytanie usłyszeli odpowiedź. O dużym zainteresowaniu moze świadczyć fakt, że spotkanie trwało ponad 3 godziny. Oprócz "pogadanki" gość przygotował filmy i zdjęcia. Opowiedział o tym, jak od strony praktycznej wygląda szkolenie w Stanach, z jakimi zadaniami na co dzień spotyka się pilot, jak wygląda dzień służby, przygotowania do lotu oraz analiza po locie. Spore zainteresowanie uczniów wzbudziły informacje o poszczególnych myśliwcach, którymi latał Krakowian oraz samoloty, które miał okazję "przechwycić" podczas dyżuru. Gość opowiedział też, jak wyglądają przygotowania do pokazów - Maciej Krakowian jest pilotem, którego umiejętności w ubiegłym roku można było podziwiać na pokazach Air Show Radom. W tym roku również będzie można go zobaczyć.