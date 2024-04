Ostrołęczanin Stanisław Kałucki wydał nową książkę. Tym razem science fiction!

Pisałem ją z myślą o starszej młodzieży i dla dorosłych. Znajduje się w niej wiele faktów. Za główne przesłanie tej powieści obrałem motto: "Oby na Drugiej Ziemi już nigdy nie było wojen i by ludzie żyli w zgodzie i pokoju". Na kartach tej książki występuje bohater zbiorowy. Główną uwagę skupiam na trudnościach, jakie mogą wystąpić w kolonizacji innych planet przez istoty ludzkie. Większość planet jest nieprzyjazna, wręcz zabójcza dla życia organizmów żywych. znalezienie planety przyjaznej, podobnej do Ziemi, jest niemalże jak trafienie wygranej w totolotku. W mojej powieści astronauci wreszcie lądują na takiej planecie. Rozwija się na niej życie. Ciekawe tylko w jakim kierunku podąży? Zachęcam do lektury

- opisuje swoją powieść sam autor.

Autor opisuje życie astronautów, którzy podróżują w kosmosie, opisuje też planety. Niekiedy opisuje fakty, innym razem posiłkuje się wyobraźnią tworząc niesamowity świat.

Stanisław Kałucki swoją powieść pisał dwa lata. Prywatnie wierzy, że gdzieś w kosmosie istnieje planeta podobna do Ziemi, jednak znajduje się ona tak daleko, że być może nigdy nie uda się jej odkryć.

Warto zaznaczyć, że powieść zawiera ważne przesłanie- marzenie o pokoju i zgodzie na nowej planecie. To przesłanie stanowi nić przewodnią całej opowiedzianej historii i skłania do refleksji nad ludzkim dążeniem do zrozumienia i współpracy. Cała powieść jest bogata w naukowe elementy, co nadaje jej autentyczności i sprawia, że czytelnik może jednocześnie uczyć się i bawić. To opowieść, która zachęca do marzenia o nieodkrytych przestrzeniach i zrozumienia innych form życia - recenzuje powieść Anna Sobiech, dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce.