Ostrołęka. Miejsca, w których najłatwiej oblać egzamin na prawo jazdy. TOP 10 [ZDJĘCIA]

Fortuna: Módlmy się, by Stoch nie chciał za wcześnie zakończyć kariery [ROZMOWA]

Dawid Kubacki ma spore szanse, by skakać tak dobrze aż do igrzysk olimpijskich w Pekinie, módlmy się, by Kamil Stoch nie chciał za wcześnie zakończyć kariery - mówi Wojciech Fortuna, legendarny mistrz olimpijski z Sapporo 1972. Zapraszamy do rozmowy.