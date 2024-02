Zapusty kurpiowskie w Łysych, 10.02.2024. Muzyka, śpiew i taniec. Na ludową nutę

- Górale mają Małą Armię Janosika, która bardzo ładnie gra i śpiewa. Ale myślę, że Kurpie mogą mieć Małą Armię Kurpiowską. I dzisiaj zaprezentowała się tu grupa świetnych młodych muzyków. Myślę, że warto to rozwijać. Chodzi o to, żeby zebrać zdolną młodzież z kurpiowskich gmin i prowadzić warsztaty muzyczne. Widać, że mamy tu wiele talentów - powiedział starosta Kubeł.

Kolejna część to było widowisko zapustne. Prosto z Kujaw.

- Kiedyś w zapusty chodzono od chałupy do chałupy. Śpiewano, troszkę straszono, przepowiadano przyszłość. My nazywamy to chodzeniem z kozą, Kujawiacy - podkoziołkiem. Popatrzcie, jak robią to "Kujawioki", goście z Osięcin w pow. radziejowskim, woj. kujawsko-pomorskie. Grupa powstała w 1988 roku, zdobywają nagrody w przeglądach w kraju i za granicą - zapowiedział Janusz Pawlak.

Po tym wprowadzeniu tuż za widownią powstało zamieszanie. Do sali weszła (z kapelą) grupa przebierańców. Krążyli między widzami, niektórych porywali do tańca. Nie było to klasyczne widowisko, raczej korowód. Bardzo efektowny.

Kilkanaście minut później widowisko "idzie zapust" zaprezentował zespół folklorystyczny Puszcza Zielona z Łysych. Utrzymane było w innej konwencji - scenka z muzyką i ludowym tańcem - ale również bardzo się podobało.