Studniówka II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce. Tegoroczni maturzyści bawili się w Olimpii 10.02.2024

Symbolicznie na sto dni przed maturą tegoroczni maturzyści bawią się na balu. Nie inaczej uczniowie II LO w Ostrołęce. Tradycyjnie już miejscem ich balu jest sala bankietowa Olimpia.

Głos jako pierwszy zabrał dyrektor szkoły, Krzysztof Jankowski.

Dzisiaj staję pośród was, wraz z waszymi wychowawcami, nauczycielami i rodzicami. To wyjątkowa chwila móc was oglądać i wam towarzyszyć w takim momencie. Bal studniówkowy to zdecydowanie więcej niż zwykła impreza. Okoliczność, w jakiej się znajdujemy wymaga od nas taktu, wyczucia, kultury, ale i kunsztu. I zatroskania się o tych, których zaprosiliście. W tym balu jest pewna ceremonialność, dostojność, a nawet dworność. Świadczą o tym wasze ubiory. Chcę wam życzyć, by ten wieczór zapisał się w waszej pamięci jako czas uroczysty i bogaty w doświadczenia drugiego człowieka.