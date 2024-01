Studniówka ZSZ nr 2 w Ostrołęce. 27.01.2024 młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 bawiła się w sali bankietowej Warszawska 34

Młodzi ludzie dziękowali dyrekcji szkoły "za starania i troskę to, by nasza nauka przebiegała planowo i spokojnie", wychowawcom i nauczycielom "za opiekę i dar wiedzy", rodzicom "za miłość i dobroć, jaką okazywali nam każdego dnia".

Bal uroczyście otworzyła Alina Bałdyga, dyrektor ZSZ nr 2 w Ostrołęce.

- Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę ważną uroczystość w waszym życiu - na pierwszy bal, na który czekaliście 4,5 roku. We wrześniu 2019 roku przekroczyliście progi naszej szkoły jako pierwsi absolwenci szkół podstawowych rozpoczynający naukę w pięcioletnim technikum. Teraz kończycie pewien etap w waszym życiu, etap, w którym przygotowywaliście się do dorosłego życia i lada moment będziecie podejmować pierwsze samodzielne, dorosłe decyzje. Niech one będą przemyślane, mądre, ale też wymierne w efekty. Życzę wam zdrowia, odwagi, nie bójcie się marzyć, planować, życzę odważnych decyzji, ciekawości świata i wszystkiego, czego sobie wymarzycie. A dziś studniówka. Sto dni przed maturą. Dokładnie od jutra.