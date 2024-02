Protest rolników 2024 w Ostrołęce. Rolnicy przemierzali trasę od ronda majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” do alei Wojska Polskiego

Na terenie Ostrołęki odbył się protest rolników. Rolnicy poruszali się ciągnikami trasą od ul. Warszawskiej (rondo majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”), następnie ul. Mostową, Traugutta, do alei Wojska Polskiego (rondo 5 Pułku Ułanów Zasławskich).

Krajowa Rada Izb Rolniczych wydała komunikat, w którym przekazała, że prezesi wojewódzkich izb rolniczych wyrażają poparcie dla protestujących rolników w zakresie ograniczenia wymagań Zielonego Ładu, zatrzymania niekontrolowanego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, a także są przeciwni próbom ograniczenia hodowli w Polsce. Domagają się również rekompensat z funduszu wojennego w postaci dopłat do zbóż, rzepaku, mleka, nawozów oraz wyższych dopłat do paliwa.

Prezydium NSZZ RI „Solidarność” apeluje o solidarność całej społeczności rolniczej.

Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny. O to będziemy walczyć aż do skutku. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zdrowa polska żywność, którą produkuje polski rolnik to podstawa do wyżywienia i zdrowia obywateli RP