Szpital w Ostrołęce świętuje 175 lat szpitalnictwa. To czas na uhonorowanie zasłużonych, wspomnienia oraz życzenia na kolejne lata

Uroczystości odbyły się w Ostrołęckim Centrum Kultury. Obecni na nim byli: wojewoda mazowiecki, posłowie, samorządowcy, ale przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, pracownicy szpitala, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Spotkanie poprowadził śpiewak operowy Jakub Milewski, który przywitał wszystkich obecnych gości.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szpitala, Paweł Natkowski.

Ważnym aspektem jest podkreślenie roli, jaką odgrywa szpitalnictwo w życiu mieszkańców regionu ostrołęckiego i nie tylko. Szpital to miejsce, gdzie rodzą się dzieci, ratuje się życie, leczy się różne choroby. Ale to także miejsce pracy ponad tysiąca osób: lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, personelu medycznego. To doskonała okazja, aby docenić wszystkie osoby zaangażowane w to, aby ten szpital istniał, funkcjonował i żył. Szpital to nasz drugi dom, spędzamy w nim tyle czasu, że tak naprawdę w domu jesteśmy tylko gośćmi. Obchody 175-lecia szpitalnictwa są nie tylko okazją do świętowania, ale także do zjednoczenia społeczności wokół ważnych kwestii związanych z opieką zdrowotną. To też doskonała okazja do wspomnienia tych, którzy poświęcili swoje życie udzielając pomocy innym i do zainspirowania kolejnych pokoleń do kontynuowania tej szlachetnej misji. Tak bardzo nam potrzeba młodego narybku. Uroczystość 175-lecia zaplanowaliśmy na kilka dni. W maju bowiem zaprosimy państwa na piknik rodzinny, gdzie będziemy mogli poddać się różnym badaniom profilaktycznym, ale także spędzić miło czas na zabawie na błoniach naszego szpitala