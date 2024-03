Dzień Patrona w ZS CKR w Starym Lubiejewie. Rozstrzygnięto także IV edycję konkursu o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie Milena Jaroszewska

Co roku, 15 marca Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie obchodzi Dzień Patrona - patronem szkoły jest Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Święto szkoły jest także okazją do podsumowania Internetowego Konkursu Wiedzy o Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do wręczenia nagród zwycięzcom.