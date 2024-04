Komorowo. Otwarcie sezonu motocyklowego z Klubem Motocyklowym "Stajnia" 14.04.2024

Ten motocykl mam od 3 lat. Kiedy go kupowałem był w bardzo złym stanie, wymagał napraw, więc trochę stał i czekał, aby znów ruszyć w trasę. Motoryzacją interesuję się od lat, w swoim życiu miałem pewnie ok. 20 motorów. Teraz mam 7. Nie jeżdżę nimi na co dzień, raczej rekreacyjnie, żeby się zrelaksować. Lubię stare motocykle - moje wnuki też mają motorowery, które mają po 50 lat, w tej chwili są już rzadko spotykane. Wnuki też interesują się motoryzacją, znają się, wiedzą, jak się z nimi obchodzić. Dzisiaj przyjechałem z wnuczkiem Kamilem, drugi wnuczek Michał, tym razem nie mógł nam towarzyszyć.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. św. Jozafata BM w Komorowie w intencji motocyklistów. Po mszy i poświęceniu wszystkich pojazdów przez księdza proboszcza Tomasza Szeflińskiego, odbyła się parada ulicami miasta - motocykliści przejechali głównymi ulicami Ostrowi i wrócili do Komorowa na plac defilad, gdzie zorganizowano piknik.

Robert Malec przyjechał ze Starego Lubiejewa Yamahą FJR 1300 (143 KM). Choć nie należy do "Stajni" to bardzo dobrze zna się z członkami klubu i wielokrotnie jeździł razem z nimi. Dlatego nie jest to jego pierwsze otwarcie sezonu z GM "Stajnia":