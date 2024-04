Warsztaty nordic walking w Przytułach Starych, 21.04.2024. Prowadził je Marcin Brewczyński, który ma wiele osiągnięć w tej dyscyplinie

Nordic walking cieszy się popularnością w Polsce od niedawna, a tymczasem ten sport ma już dosyć długą historię. To dyscyplina, która zaangażuje 90 proc. mięśni i którą można uprawiać w każdym terenie i każdej pogodzie.

- Warto jednak wiedzieć, co odróżnia nordic walkig od chodzenia z kijami. Ciąganie, ciupanie, dreptanie, czy nawet „na misia” to jeszcze nie nordic walking. Do tego warto wiedzieć, jaki sprzęt wybrać. Właśnie od tego zaczęły się warsztaty w Przytułach Starych zorganizowane przez KGW „Przytulanki”. Marcin Brewczyński sprawdził uczestnikom sprzęt i pokazał podstawowe kroki w poruszaniu się z kijami. Wspólny spacer po skwerze zakończył się integracją przy ognisku - relacjonuje Robert Niedzwiecki.

Nordic walking wywodzi się z Finlandii. Dyscyplina sportowa, którą może uprawiać praktycznie każdy, w mieście i na wsi. Marsz z kijkami wykonywany odpowiednią techniką zaangażuje aż do 90 proc. mięśni. Nordic walking to uniwersalny trening, który pozwoli zachować świetną formę.