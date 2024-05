Uroczystości 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicz przed Dębem Wolności

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele lokalnych organizacji, związków i instytucji, szkół i harcerstwa, przedstawiciele duchowieństwa i wojska, a także mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej.

Jak co roku spotykamy się tutaj, w licznym gronie, w tej szerokiej reprezentacji - bardzo serdecznie chcę za to podziękować. To podtrzymywanie wielkiej, wspaniałej tradycji w jakże wspaniałych okolicznościach pogody związanej z pięknym majem. W tym świecie, jak w mało którym łączy się wspaniale tradycja świecka i tradycja religijna. Polityka i życie codzienne. Wyzwania czasów, które dawno, dawno są za nami i wyzwania współczesne. Przed chwilą zakończyliśmy udział we mszy świętej, która jest częścią - nieodzowną częścią tych uroczystości. Ksiądz dziekan przytoczył historyczne wydarzenia, które pokazują te wielorakie związki