Konferencja „Kropla krwi darem życia". 7.03.2024 w Ostrowi można było oddać krew i zarejestrować się w bazie DKMS

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, podczas którego można było zadawać pytania prelegentom. Uczniowie pytali m.in. o to czy śmierć mózgu i śmierć pnia mózgu to to samo i dlaczego dawcą szpiku moze być osoba do 55 roku życia.

Ostatnim punktem było podsumowanie konferencji:

Do oddania krwi jako honorowi dawcy krwi zgłosiło się 38 osób, z czego zakwalifikowało się 16. Natomiast jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych zarejestrowało się 31 osób. To nasz mały wielki sukces. Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się oddać krew i zarejestrowali jako potencjalni dawcy szpiku. Wiem, że są wśród nas również osoby, które uczyniły i jedno, i drugie. Gratuluję serdecznie odwagi i tej decyzji

- mówił prowadzący konferencję Tomasz Falkowski.

Do krwiobusu zgłaszała się młodzież z Kopernika, ale również osoby dorosłe. Krew oddał m.in. komendant ostrowskiej policji Krzysztof Szymański oraz dyrektor Kopernika Monika Kuziak (która także zarejestrowała się jako potencjalny dawca szpiku).