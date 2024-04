Dzielnicowy z Ostrołęki odznaczony przez ministra zdrowia

To prestiżowe wyróżnienie otrzymał funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Dzielnicowy mł. asp. Mateusz Grzyb został odznaczony przez ministra zdrowia medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Mundurowy pokazał, że pomaganie ma we „krwi” – otrzymał również od dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie list gratulacyjny.

