Ostrołęcka lewica uroczyście obchodziła Święto Pracy 1.05.2024

W tym roku i frekwencja była wyższa, i nieco inaczej przebiegała uroczystość. W poprzednich latach było to tylko złożenie kwiatów pod pomnikiem, 1 maja 2024 roku były też krótkie przemówienia.

- Od lat spotykamy się w tym miejscu. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz w intencji tych, którzy nie mogą już z nami być - mówił Janusz Boruch z ostrołęckiej Lewicy. Wspomniał zmarłego w 2023 roku Jerzego Brojka oraz Stanisława Rybskiego, który odszedł w 2017 roku. - 1 maja chcielibyśmy upamiętniać tych ludzi lewicy, którzy od nas odeszli.

Janusz Boruch poruszał też kwestię niewolnictwa XXI wieku.

- 1 maja to jest święto wesołe, to święto ludzi pracy. Ale trudno się cieszyć, gdy mówi się o niewolniczej pracy, także w naszym kraju. Jak podaje Amnesty International, na świecie mamy 50 milionów niewolników, w tym w Polsce 180 tysięcy. Czym jest współczesne niewolnictwo? W takiej sytuacji znajdują się ludzie, których płaca wystarcza tylko na to, aby przeżyć, do których mówi się: jak chcesz, to się zwolnij. To poważny problem naszych czasów. Chcemy, aby lewica poruszała sumienia ludzi, by była organizacją, która walczy o godność i etos pracy - mówił Janusz Boruch. - Dzisiaj mamy też radosną rocznicę - 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - tu przerwał i przedstawił Marię Parzychowską-Kurpiewską, kandydatkę do Parlamentu Europejskiego z list Lewicy.