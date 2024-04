Dni Ostrowi 2024. Kto zagra? Znamy gwiazdy tegorocznych Dni Ostrowi Mazowieckiej. Zobaczcie program

Dni Ostrowi Mazowieckiej od samego początku były pomyślane, jako przedsięwzięcie mieszkańców, dające możliwość zaprezentowanie się tym, którzy na co dzień pracują w naszych instytucjach, w sekcjach, klubach i organizacjach pozarządowych. To jest przedsięwzięcie, które z jednej strony pozwala prezentować, a z drugiej strony daje możliwość pokazania tego wszystkiego, co jest dorobkiem naszych instytucji i indywidualnych, poszczególnych osób. Przez lata samorząd wspólnie z instytucjami pracował nad udoskonaleniem tego projektu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jubileuszowe XX Dni Ostrowi Mazowieckiej to przedsięwzięcie z dużą tradycją, z dużym organizacyjnym doświadczeniem osób, które nad tym pracują i przedsięwzięcie, które przyciąga nie tylko mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, ale bardzo wielu gości z ziemi ostrowskiej i spoza ziemi ostrowskiej