Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowi Mazowieckiej. Obchody odbyły się 1.03.2024 przed pomnikiem

W uroczystościach pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi wzięły udział delegacje władz powiatu, miasta i gminy Ostrów Mazowiecka oraz delegacje przedstawicieli służb mundurowych, szkół, instytucji, związków i stowarzyszeń.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, do zebranych zwrócił się burmistrz miasta Jerzy Bauer, który podziękował wszystkim za obecność.

Tutaj, bezpośrednio za obeliskiem mamy wiele nazwisk. Myślę, że nie są to wszystkie nazwiska, ale już te nazwiska pokazują skalę oporu w tamtym czasie. I nie był to "opór dla oporu", bo nikt nie chciał walczyć kolejne lata. Ale niestety, ci, którzy przyszli jako zwycięzcy nad Niemcami, zaczęli mordować tych, którzy stawiali opór przez całą niemiecką okupację. (...) dla wszystkich tych pomordowanych jest ten pomnik, ale ich nie ma - jak wierzymy, dobre czyny poszły za nimi i Pan Bóg przyjął ich do siebie. Tak naprawdę ten pomnik jest dla nas, dla naszej pamięci: dla dorosłych, dla młodzieży i tych, którzy przyjdą po nas, dla tych, którzy dzisiaj się rodzą. A żeby ci, którzy się rodzą wiedzieli co to za miejsce, musimy zadbać o przekaz. Bo sam kamień - bez naszej postawy, bez organizacji, edukacji, bez choćby takich uroczystości i codziennej pracy edukacyjnej - sam kamień przestanie być wystarczająco mocnym wyrazem tego, co jest tak wielką częścią polskiej historii w XX wieku.