Pierwsza Komunia Święta 2024 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu. Zobaczcie zdjęcia z dwóch mszy 11.05.2024: na godz. 10.00 i 12.00

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego katolika. To moment, kiedy dzieci po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa. Po Chrzcie Świętym jest to kolejny sakrament, kiedy dziecko oficjalnie zostaje przyjęte do wspólnoty Jezusa Chrystusa.

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, dzieci przygotowują się do tego wyjątkowego dnia i święta.

Zobaczcie zdjęcia z parafii pw. św. Franciszka z Asyżu: