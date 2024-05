Egzamin ósmoklasisty 2024 w Szkole Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej

- W naszej szkole do egzaminu przystępują uczniowie i uczennice klas VIIIa i VIIIb – łącznie 17 dziewcząt i 17 chłopców. Uczniowie poznali wcześniej procedury egzaminacyjne, ale jeszcze im o nich przypomnimy. Jak zawsze dołożymy starań, by egzaminy przebiegały zgodnie z przepisami, ale też w miłej i jak najmniej stresującej atmosferze. Widzę, że nastroje są optymistyczne –pozostaje mi tylko życzyć wszystkim spokojnego i prawidłowego odpowiadania na wszystkie pytania - mówiła tuż przed egzaminem Marta Jasionek – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 im. F. Chopina w Małkini Górnej.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla uczniów kończących edukację na poziomie podstawowym, zarówno dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, jak i dla uczniów szkół artystycznych, których program nauczania odpowiada klasie VIII. W przeciwieństwie do matur - egzamin ósmoklasisty nie jest egzaminem, którego można nie zdać - wyniki są wyrażane w punktach, które mają znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły średniej, jednak nie istnieje minimalny wynik, który ucznia zmuszałby do powtarzania ostatniej klasy szkoły podstawowej.