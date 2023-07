Dni Różana 2023. Zobaczcie co się działo pierwszego dnia, w sobotę 22 lipca 2023. Zdjęcia

Trwają Dni Różana. W sobotę 22 lipca i w niedzielę 23 lipca, na wszystkich, którzy wybiorą się na Plac Targowy czeka wiele atrakcji/

To co działo się w sobotę to dopiero przedsmak. A i tak na plac przy ulicy Królowej Bony wybrały się prawdziwe tłumy mieszkańców Różana i okolic.

Na najmłodszych czekały bezpłatne dmuchańce i ścianka wspinaczkowa. Można też skorzystać – już za opłatą – z wesołego miasteczka. Na gości imprezy czekają liczne stoiska z jedzeniem i napojami.

W sobotę na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu wokalnego „Śpiewanie w Różanie”. Laureatów usłyszymy jeszcze raz w niedzielę.

Gwiazdami sobotniego wieczoru były grupy disco polo: Defis, Lili i MIG.