Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprosiło do siebie. Dni otwarte KSOP. 22 lipca 2023. Zdjęcia

- Zapraszając do zwiedzania chcemy pokazać, że potrafimy bezpiecznie zarządzać odpadami promieniotwórczymi, bo robimy to w Polsce od ponad 60 lat. To również dobra okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o zjawisku promieniotwórczości – mówi Aneta Korczyc, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

Żeby odwiedzić składowisko, trzeba było wcześniej się zapisać. Goście mogli z bliska zobaczyć jak wygląda składowisko, wysłuchać ciekawej prelekcji. Miłośnicy historii mogli też dowiedzieć się wiele ciekawego o miejscu, w którym funkcjonuje składowisko, czyli zachowanym w bardzo dobrym stanie carskim forcie.

Z okazji powinni też skorzystać miłośnicy historii, bo składowisko znajduje się na terenie zabytkowego carskiego fortu nr 3 w Różanie, który zachował swój charakter.

Odpady składowane na KSOP powstają w wyniku produkcji i stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych, w tym podczas pracy reaktora Maria, który działa w podwarszawskim Świerku. Przetwarzaniem i składowaniem odpadów promieniotwórczych produkowanych na terenie Polski zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Przedsiębiorstwo Państwowe, który podlega Ministerstwu Klimatu i Środowiska.