Czarna Dróżka coraz bliżej. Przekazano plac budowy wykonawcy. Zobaczcie, jak będzie wyglądała

Tzw. Czarna Dróżka to droga łącząca Rzekuń z Ostrołęką. Dawniej uczęszczali nią kolejarze, którzy chodzili nią do pracy. Wójt Bartosz Podolak już od kilku lat stara się, aby zrobić tu miejsce do spacerowania, ale też uhonorować kolejarzy.

Realizacja tego planu coraz bliżej. Przypominamy, że gmina uzyskała 3.300.00 zł na ten cel z Polskiego Ładu oraz 500.000 zł od marszałka.

W poniedziałek 13.05.2024 plac budowy został przekazany wykonawcy. Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace.

Dróżka zaczyna się w okolicy tężni, a ma zakończyć się przy Multicentrum w Ostrołęce.