Ginące Zawody 2024. Warsztaty w Zagrodzie Kurpiowskiej trwają 4-6.06.2024. To ich 23. edycja

Warsztaty etnograficzne „Ginące Zawody” odbywają się 4–6 czerwca 2024 r. w godz. 9.00–15.00 w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle (ul. Trasa Mazurska 1b). W tym roku tematem przewodnim są przydrożne kapliczki i świątki, kurpiowskie pamiątki. W warsztatach uczestniczy 43 twórców ludowych.

- Serdecznie państwa witam na 23. warsztatach etnograficznych Ginące Zawody - rozpoczęła Elżbieta Prusaczyk, prezes Stowarzyszenia Artystów Kurpiowskich, które jest głównym organizatorem warsztatów (współorganizatorem jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce). - Tematem przewodnim warsztatów jest rzeźba. To bardzo ważny element twórczości na Kurpiach. Widać ją dosłownie na każdym kroku w postaci przydrożnych kapliczek, świątków. Myślę, że jest to wyraz uczuć i przemyśleń naszych zdolnych rzeźbiarzy. Jak co roku będziemy również zgłębiać tajniki innych dziedzin twórczości ludowej, m.in. wycinankarstwa, plecionkarstwa, garncarstwa, kowalstwa, pieczywa obrzędowego, haftu, koronki... Mamy w tym roku nową czynność - można będzie zobaczyć, jak w latach 50. ubiegłego wieku robiono firankę na ramce. Warto także dodać, że w tym roku palma kurpiowska została wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to już piąty wpis z Kurpi Zielonych.

Potem Elżbieta Prusaczyk zaprosiła na scenę wójt Kadzidła Annę Śniadach, byłego wójta Dariusza Łukaszewskiego, Marię Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, starostę ostrołęckiego Piotra Liżewskiego praz prezesa Związku Kurpiów Mirosława Grzyba. - Chcieliśmy pani pogratulować wyboru na wójta i oczywiście prosić o wsparcie. Myślę, że współpraca między nami się rozwinie - zwróciła się Elżbieta Prusaczyk do wójt Anny Śniadach i wręczyła jej bukiet kwiatów. - Na pewno będę wspierać i pomagać. Jestem Kurpianką od pokoleń. 22 lata temu byliśmy z mężem pierwszą autentyczną parą, która brała ślub podczas Wesela Kurpiowskiego. Kultura kurpiowska nie jest mi obca i postaram się dalej wspierać twórców i artystów ludowych. Kwiaty trafiły też w ręce Dariusza Łukaszewskiego, w podziękowaniu za długoletnią pracę i wsparcie.

- Kochani twórcy i artyści ludowi, spędziliśmy razem 18 lat. To jest niezwykła przestrzeń, gdzie oswajaliśmy rzeczy najpiękniejsze, gdzie chroniliśmy kulturę kurpiowską, gdzie długo, często i w wielu miejscach o niej mówiliśmy. I dzisiaj chyba już łatwiej nam powiedzieć, że kultura nie jest obciążeniem, że kultura nie jest nadmiernym wydatkiem. Kultura jest jedną z najcenniejszych, najważniejszych inwestycji - nie tylko w przestrzeń, nie tylko w konkretnych ludzi, ale także w tych, którzy przyjdą po nas - mówił Dariusz Łukaszewski. - Jeśli przesłaniem Ginących Zawodów będzie talent, praca, wewnętrzne światło i poczucie absolutnej wolności to te Ginące Zawody i kolejne będą najpiękniejszym przypisem do Kurpiowszczyzny.

- To już 23. edycja Ginących Zawodów. Wszystkie odbyły się na terenie skansenu - Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle. Inicjatorką Ginących Zawodów jest twórczyni ludowa z Dylewa Czesława Kaczyńska - przypomniała Maria Samsel, dyrektor MKK. - Ginące Zawody były projektem wymyślonym i po raz pierwszy zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury. Odbyły się też w innych regionach, ale tylko na Kurpiach przetrwały tyle lat. Pani Ela wspomniała, że ostatnio na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury została wpisana tradycja wykonywania palm kurpiowskich z Puszczy Zielonej. Jest to piąty wpis z naszego regionu. Na tej liście są też: wycinankarstwo, pieczywa obrzędowe, bursztyniarstwo, haft (z Puszczy Białej także haft i oklejanka). Ostatnio dowiedziałam się, że Górale intensywnie pracują nad wpisem Góralszczyzny jako przestrzeni kulturowej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury i stwierdziłam, że chyba należałoby rozpocząć starania o to, aby na taką listę wpisać Kurpiowszczyznę jako całą przestrzeń kulturową, łącznie z elementami krajobrazu naturalnego.

Dodała, że przygotowanie takiego wpisu to długotrwała procedura. - Wniosek na wpisanie wycinanki liczył 220 stron, a na palmę - 280. Więc samo przygotowanie wniosku jest pracochłonne. Maria Samsel złożyła też twórcom życzenia. - Życzę wszystkim twórcom zdrowia, powodzenia i obyśmy się na kolejnych edycjach Ginących Zawodów spotykali w takim gronie, choć myślę, że także z udziałem młodych. Bo ważne jest, aby twórcy mieli następców. Elżbieta Prusaczyk podkreśliła rolę współpracy wielu instytucji w trosce o ludową kulturę i promowanie Kurpi. - Zmieniają się prezydenci, rządy, wojewodowie, starostwie, wójtowie, ale ważne jest, aby tradycje się nie zmieniały, abyśmy potrafili odtworzyć to, co potrafili nasi przodkowie. W życiu poświęcamy wiele czasu na pracę czy naukę, ale powinniśmy znaleźć czas także na rozrywkę, sport czy właśnie podtrzymywanie tradycji - naszej pięknej kurpiowskiej tradycji - mówił Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki.

- Warsztaty są po raz 23. To tylko świadczy o tym, że są nam one potrzebne. Dzisiaj tutaj jest spokojnie, ale już za kilka godzin, a także jutro i pojutrze będzie tu gwarno. I to dobrze, bo musimy te tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom - Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów.

Przez trzy dni warsztatów będzie można obserwować pracę kurpiowskich twórców w dziedzinach takich jak: wycinankarstwo, plecionkarstwo, garncarstwo, rzeźbiarstwo, tkactwo, kowalstwo, budownictwo, przyjrzeć się procesowi obróbki lnu, czy wypiekowi chleba i uzyskiwania masła. Uczestnicy poznają sposób wykonywania pieczywa obrzędowego, zobaczą jak powstawały zabawki, elementy stroju, ozdoby do dekorowania izb oraz dowiedzą się, w jaki sposób ziarna zbóż zamieniają się w mąkę, albo jak kiedyś prano bez użycia pralki. Każdy z uczestników będzie mógł spróbować własnych sił w poszczególnych dziedzinach - podaje Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Opłata za wstęp na teren Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle wynosi 8 zł od osoby, natomiast udział w warsztatach etnograficznych jest bezpłatny.