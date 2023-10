Ulica Przemysłowa (za granicą Ostrołęki) zostanie przebudowana. Powiat ostrołęcki pozyskał na tę inwestycję ponad 29 mln złotych

Chodzi o 3,5-kilometrowy odcinek w kierunku wsi Goworki i dalej, w stronę drogi krajowej nr 61. Na briefingu prasowym 9.10.2023 podano szczegóły tej inwestycji.

Na przebudowę ul. Przemysłowej samorząd powiatu ostrołęckiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 300 000 w ramach siódmego naboru Programu Inwestycji Strategicznych, który dotyczył zadań w specjalnych strefach ekonomicznych. Nazwa zadania to: Rozbudowa i budowa dróg powiatowych na odcinku granica miasta Ostrołęki – Goworki". - W ubiegłym tygodniu, kiery premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny był w naszym powiecie, tym razem w Krukach, w zakładzie Melvit - ogłosił wyniki naboru 7. edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Nie ukrywam, że bardzo ucieszyliśmy się, gdy zobaczyliśmy, że powiat ostrołęcki jest beneficjentem tego programu i nasz wniosek uzyskał dofinansowanie w wysokości 29,3 mln na drogę, którą tutaj widzimy - wprowadziła Magdalena Mrozek-Rawa - zastępca dyrektora wydziału organizacji i nadzoru Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. - Pomysł narodził się dwa lata temu - mówił Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki. - Zwracaliśmy się do pana wójta, czy przypadkiem nie chce remontować ulicy Przemysłowej. Wójt powiedział, że gmina może partycypować w kosztach. Zachęceni tą deklaracją zaczęliśmy pracować nad tym projektem i postanowiliśmy połączyć ulicę jeszcze z terenu miasta, z ronda ul. Przemysłowej. Uznaliśmy, że warto przekroczyć tory kolejowe, zbudować drogę wzdłuż nich, dojść do terenu Elektrowni Ostrołęka, i dalej do drogi Teodorowo-Nowa Wieś, czyli do krajowej nr 61. Można zatem powiedzieć, że jest to droga, kora połączy drogę wojewódzką nr 627 w stronę Ostrowi Mazowieckiej z obwodnicą ostrołęki i DK 61, przy okazji rozwiązując poważny problem komunikacyjny z jakim borykają się firmy w tej okolicy. Przed nami kwestia dokończenia dokumentacji i wyłonienia wykonawcy.

W ocenie starosty Kubła droga powinna być gotowa w 2025 lub 2026 roku.

- Każda inwestycja, a szczególnie duża, jest pracą zbiorową, chciałbym więc przy tej okazji podziękować wszystkim osobom i instytucjom w nią zaangażowanym - dodał starosta. - Cieszę się, że kolejna ważna droga została dofinansowana i będziemy mogli rozwijać ten bardzo ważny obszar przemysłowy - zaznaczył. - Jestem zaszczycony, że mogę być razem z państwem w takim miejscu, gdzie realizowane są inwestycje takie jak ta droga. One są ważne, by w takich miejscach mógł rozwijać się biznes - mówił Michał Kuczmierowski - prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Cieszę się, że mogłem wesprzeć tę inwestycję. W ramach kampanii wyborczej spotykam się z ludźmi w różnych regionach i przyznam, że tak dużej liczby inwestycji - zwłaszcza tych lokalnych, które poprawiają życie mieszkańców - nigdy do tej pory nie było.

- Pieniądze trafiają do starosty, a wszyscy wiemy, że on skutecznie wykorzystuje wszelkie środki na drogi. Skala drogowych inwestycji w naszym powiecie na tle Mazowsza jest bardzo duża - chwalił Arkadiusz Czartoryski - poseł, wiceminister sportu. - Bardzo się cieszę, że będzie realizowana ta inwestycja, natomiast jeszcze bardzo się cieszę, że w ciągu ostatniego miesiąca do gminy Rzekuń popłynął strumień ok. 40 mln złotych - powiedział Bartosz Podolak - wójt gminy Rzekuń. - I to są środki na rozbudowę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, sportowo-rekreacyjnej. Dzięki temu gmina będzie mogła złapać drugi oddech. A ta droga, która jest za naszymi plecami, jest bardzo ważna. Dwa lata temu rozmawialiśmy i bardzo długo trwały procedury przekazywania poszczególnych odcinków ulicy Przemysłowej. To jest też bardzo ważne dla miejscowości Goworki, dlatego że dzisiaj mamy taki problem, że wieś jest rozjeżdżana przez ciężki sprzęt, a nowa droga będzie stanowiła miniobwodnicę tej miejscowości i myślę, że mieszkańcy spokojnie będą mogli spać i bezpiecznie chodzić drogą. Tutaj są największe zakłady produkcyjne na terenie gminy Rzekuń i pamiętam, że 5 lat temu to była droga niczyja, a dzisiaj będziemy mogli ją skanalizować, odwodnić.