Stanisław Kubeł zgodził się na propozycję Pawła Niewiadomskiego i został wiceprezydentem Ostrołęki

- podsumował Stanisław Kubeł.

Poinformował także czym będzie się zajmował w mieście oraz jakie są plany związane z budową mostu.

Teraz przechodzę do miasta i będę tam realizować podobny zakres obowiązków. Będę zajmował się planowaniem, inwestycjami. Najważniejszy jest rozwój gospodarczy. To trudny obszar i będziemy mieli pewne zadania wspólne. Będą to rzeczy, które będą nas łączyły. Podejmuję się trudnego wyzwania mostowego, bo w powiecie zostało tylko dokończenie obiektu mostowego i ciągu drogowego, natomiast w mieście trzeba zorganizować na to 150 czy 200 mln zł, żeby móc rozpocząć procedurę przetargową. Dla prezydenta jest to wyzwanie, ja takie wyzwania lubię i nie ukrywam, że mamy takie plany, aby procedurę przetargową przeprowadzić jeszcze w tym roku, a most, żeby powstał w ciągu dwóch lat. Rozładowanie korka to jest coś, co usprawni życie gospodarcze, ale także życie zwykłego mieszkańca.