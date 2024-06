Liczba mieszkańców Ostrołęka spada. Czy można odwrócić ten trend?

- Malejąca liczba mieszkańców to nie tylko problem naszego miasta - mówił prezydent Paweł Niewiadomski. - Borykają się z nim byłe miasta wojewódzkie. I to jest proces w dużej mierze ciężki do zahamowania. Niemniej ja, urząd miasta, rada będziemy dążyć do tego, aby komfort życia mieszkańców podnosić i realizować takie usługi, prowadzić takie inwestycje, które będą sprawiały, że mieszkańcy z uwagi na ten komfort będą chcieli do Ostrołęki wracać lub nie będą podejmować decyzji o wyprowadzce.

- Ten spadek liczby mieszkańców każdego z nas dotyka - zauważył radny Adam Kurpiewski. - Jeżeli zachowa się taki trend, to naprawdę będzie bardzo niebezpiecznie. Patrząc na bardziej szczegółowe dane demograficzne, mamy bardzo dużą przewagę zgonów nad urodzeniami. Nad tym trzeba się zastanowić - może wprowadzić programy wsparcia urodzeń? Tu ukłon w stronę pana prezydenta, który w kampanii wyborczej przedstawiał pomysły. Jedyne pocieszenie - w zeszłym roku był przyrost urodzeń chłopców - żartobliwie dodał. - Ale i liczba zgonów wśród mężczyzn jest większa, należałoby może działać w kierunku troski o zdrowie mieszkańców.