Kamiński i Wąsik ułaskawieni. Koniec protestów pod Zakładem Karnym w Przytułach Starych Beata Dzwonkowska

Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą — oświadczył we wtorek 23.01.2024 prezydent Andrzej Duda. Posłowie zostali wypuszczeni z więzienia, a co za tym idzie zakończono protesty pod Zakładem Karnym w Przytułach Starych, gdzie przebywał Maciej Wąsik.