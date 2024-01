Protest przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych, 13.01.2024. W obronie osadzonego tam Macieja Wąsika

Na początek tego spotkania, jego uczestnicy odśpiewali hymn Polski.

- Dziękuję, że tu jesteśmy, bo w takich sytuacjach musimy być razem - mówił poseł Paweł Szefernaker. - Musimy pokazać, że nie zgadzamy się na to co się dzieje. To jest absolutny skandal i to są więźniowie polityczni. Nie dajcie sobie wmówić, że to nie jest sprawa polityczna.

Zwyciężymy! - skandowali uczestnicy protestu.

- Dziękuję państwu za wsparcie tej idei uwolnienia Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - dwóch ministrów, z którymi codziennie się widywałem, codziennie z nimi pracowałem i miałem pełne przekonanie, że to co im przede wszystkim leży na sercu to jest dobro naszej ojczyzny - mówił Stanisław Żaryn. - Z tego miejsca chciałbym zaapelować do ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego: panie ministrze, proszę nie zwlekać, proszę podjąć decyzję o ich uwolnieniu w trybie natychmiastowym!