Interwencja Parlamentarna w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych ws. ministra Macieja Wąsika

Wiemy, że przebywa w jednoosobowej celi i ma zapewnioną opiekę lekarską. Podjął się głodówki.

Warto dodać, że prezydent Andrzej Duda ogłosił, że na prośbę żon obu polityków wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent zwrócił się do prokuratora generalnego Adama Bodnara o zawieszenie wykonania kary i natychmiastowe zwolnienie byłych ministrów.

W piątek 12.01.2024 przed zakładem karnym zebrali się dziennikarze, a także zwolennicy PiS-u, którzy przyszli wesprzeć ministra Wąsika.

Dzisiaj o godzinie 11:00 byliśmy w Zakładzie Karnym w Przytułach z kontrolą poselską. Potwierdzam, że przebywa w Przytułach minister Maściej Wąsik. Zakład, jak nas poinformowano, przeznaczony jest dla osób pierwszy raz osadzonych. O skierowaniu ministra do Przytuł zadecydowało ministerstwo. Zwróciliśmy się o widzenie. Pan minister jest osadzony w celi jednoosobowej i ma zapewniony dostęp do lekarza. Minister dziękuję za obecność osób protestujących w jego obronie. To niezwykle ważne, że szanujemy procedury, a osoby protestujące zachowują się bardzo godnie. Nie jesteśmy platformą obywatelską i nie dewastujemy państwa. Jutro w sobotę będziemy u Ministra Macieja Wąsika ponownie. Nie ma naszej zgody na więzienie osób niewinnych i ułaskawionych.