Spotkanie ostrołęckich twórców. Odbyło się 9.03.2024 w Bibliotece Pedagogicznej

Tematem wiodącym były kurpiowskie fartuchy, których charakterystyczne elementy wskazywała Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Ale była to także doskonała okazja do rozmów o różnych dziedzinach twórczości, tym bardziej, że obecni byli ich przedstawiciele:

Dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej Maria Samsel powiedziała o dużym konkursie dla twórców, pn. "Sztuka Kurpiów", który MKK ma wkrótce ogłosić. Można będzie zgłaszać prace w 13 kategoriach.

- Tytuł konkursu nawiązuje do albumu Jacka Olędzkiego "Sztuka Kurpiów", wydanego w 1970 roku. Jacek Olędzki był etnografem fotografem, wykładowcą - profesorem Uniwersytetu Warszawskiego (zmarł w 2004 roku - red.). I napisał bardzo dobrą pracę "Kultura artystyczna ludności kurpiowskiej", a potem wydał album pt. "Sztuka Kurpiów". Napisał też wiele artykułów. Jacek Olędzki był badaczem Kurpi i chcieliśmy mu oddać hołd. Myślę, że region wiele mu zawdzięcza - podkreśliła Maria Samsel. - Więc tytuł konkursu jest nawiązaniem do dorobku etnografa, ale jednocześnie to najwyższy czas, aby ogłosić taki konkurs, bo poprzedni mieliśmy 15 lat temu. A takie konkursy dają również możliwość monitorowania twórczości ludowej - wiemy, kto tworzy, kto od kogo się uczy. Bo to też jest ważne, żeby poszczególne dziedziny sztuki miały następców. To chyba teraz jest największa troską twórców - dodała.