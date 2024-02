Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi, folklorystami i działaczami kultury w Myszyńcu, 22.02.2024

Pierwszym punktem wydarzenia było odsłonięcie w holu RCKK tablicy poświęconej Annie Kordeckiej ze Świdwiborka - prekursorce twórczości ludowej na Kurpiach (3 lutego 2024 r. minęła 50. rocznica jej śmierci). Tablicę poświęcił ksiądz Przemysław Soliwoda z myszynieckiej parafii, a odsłonili ją: Dorota Czyż (reprezentująca marszałka Mazowsza), Stanisław Kubeł - starosta ostrołęcki oraz Stefania i Jan Prusaczykowie (którzy chronią pamięć o dokonaniach artystki) oraz Stanisława Borkowskiego - członka rodziny Anny Kordeckiej.

Anna Kordecka - wycinankarka, wybitna tkaczka i hafciarka, nauczycielka wielu pokoleń, działaczka na rzecz zachowania kultury regionalnej - była jedną z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego w Myszyńcu i Kadzidle (obie spółdzielnie pod nazwa „Kurpianka”). Była także propagatorką sztuki puszczańskiej oraz współorganizatorką konkursów sztuki ludowej. W swoim mieszkaniu w Myszyńcu urządziła izbę regionalną dla turystów i osób zainteresowanych kulturą ludową. - Całokształt jej osiągnięć stawia ją w gronie największych postaci Kurpiowszczyzny - podkreślił prowadzący uroczystość Paweł Osowiecki. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu przygotowało też publikację pt. „Anna Kordecka - prekursorka twórczości ludowej na Kurpiach” oraz wystawę poświęconą życiu i twórczości artystki. Tą tablicą RCKK rozpoczyna cykl upamiętniania zasłużonych postaci, nazwany "Z tej ziemi..." W drugiej części spotkania wielu twórców i artystów ludowych otrzymało nagrody: starosty ostrołęckiego, dyrektora Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz medale Pro Masovia, przyznawane przez marszałka województwa mazowieckiego.

- Chcemy w sposób szczególny wyróżnić osoby zaangażowane w działania na rzecz pielęgnowania folkloru, historii i kultury kurpiowskiej - powiedział prowadzący uroczystość.

Medale Pro Masovia otrzymali:

Marta Scholastyka Wojciechowska

Małgorzata Parzych

Karol Gerard Młynarski

Tomasz Mierzejek

Nagrody starosty ostrołęckiego otrzymali:

Apolonia Nowak

Stefania Prusaczyk

Marta Scholastyka Wojciechowska

Karol Gerard Młynarski

Tomasz Mierzejek

Małgorzata Parzych Nagrody dyrektora RCKK Zdzisława Ścibka otrzymali: Jadwiga Dziczek

Krystyna Pawelczyk

Maria Strunk

Mariusz Pliszka

Michalina Dębowska

Piotr Gołaś

Stanisław Archacki

Stefania Prusaczyk

W tej części padło wiele ciepłych słów pod adresem kurpiowskich twórców i artystów, a dyrektor RCKK mówił o działaniach placówki, podsumował 2023 rok i powiedział o planach na 2024 rok.

- W 2023 roku RCKK zorganizowało m.in. warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i dorosłych, ok. 40 twórców ludowych wzięło udział w ubiegłorocznym Miodobraniu Kurpiowskim, zorganizowaliśmy także kurpiowski jarmark bożonarodzeniowy, w którym wzięło udział 18 twórców. W minionym roku Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy (RCKK prowadzi je od 2020 roku - przyp. red.) zwiedziło prawie 7000 osób. W tym roku planujemy kolejne warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży. 28 lutego odbędą się warsztaty dot. palmy i pisanki kurpiowskiej - zgłosiło się już ok. 180 osób. Zorganizujemy również konkurs na palmę i pisankę kurpiowską. Będą oczywiście konkursy, tradycyjny jarmark kurpiowski w maju (26 maja), Miodobranie Kurpiowskie (24 i 25 sierpnia), a jesienią planujemy kurs przewodników po Kurpiach - wymieniał Zdzisław Ścibek, dyrektor RCKK. - A dzisiaj chciałbym zachęcić biura podróży, gospodarstwa agroturystyczne, operatorów obiektów kulturalnych, by nawiązywali kontakty i włączali twórców ludowych do oprawy imprez oraz zapraszali ich do udziału w innych wydarzeniach, które organizują. Tutaj jest jeszcze niewykorzystany potencjał.

- Dzisiaj mamy dwa bardzo ważne wydarzenia na Kurpiach - mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. - Jedno to w Myszyńcu, na którym jesteśmy, a drugie to gala Kurpików - nagród prezesa Związku Kurpiów. Te dwa wydarzenia łączy wiele, przede wszystkim zaś spojrzenie ponadlokalne. Cieszę się, że w Myszyńcu nie patrzycie tylko, że dobry twórca ludowy to jest twórca z gminy Myszyniec, bo w niektórych gminach obserwujemy takie tendencje. A na Kurpiowszczyznę nie można patrzeć w ten sposób. Bo to nie jest obszar w konkretnym powiecie. - Jestem dla was pełen podziwu - podkreślił Janusz Pawlak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi. - Że jesteście pięknie ubrani w stroje kurpiowskie, że się nie wstydzicie kultury ludowej. Uwierzcie mi państwo, że im bliżej Warszawy, tym jest gorzej - Kurpiowszczyzna jest tam na wymarciu. Jestem Kurpiem z Puszczy Białej - u nas jest bardzo trudno i o strój ludowy i o tego typu spotkania, przeszło to do lamusa.

- Jesteśmy tutaj rodzinnie, żeby wyrazić uszanowanie dla osoby, która w trudniejszych czasach tworzyła kulturę kurpiowską - do uhonorowania Anny Kordeckiej nawiązał Jacek Chętnik (wnuk Adama Chętnika - etnografa, wielkiego miłośnika kultury kurpiowskiej). - Chcemy też dać wyraz temu, że każdy twórca, gdy jest autentyczny, znajdzie uznanie dla swojej pracy. - Wasze dzieła są źródłem nie tylko piękna, ale także głębokiego zrozumienia przekazu tradycji, które są niezwykle istotne dla naszej tożsamości. Poprzez muzykę, taniec, sztukę ludową i inne formy wyrazu przekazujecie nam historię, wartości i mądrość naszych przodków - zwrócił się do twórców Daniel Walijewski, sekretarz gminy Myszyniec. - Wasze wysiłki są jak światło, które oświetla drogę do naszej przeszłości, jednocześnie inspirując młode pokolenia do nowych twórczych wysiłków. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Małgorzata Parzych.

- Nasza codzienna działalność na rzecz utrwalania dziedzictwa kulturowego i lokalnej społeczności jest podyktowana głębokim przekonaniem, że jest to praca ważna i potrzebna, która dodatkowo dostarcza nam wiele radości i satysfakcji. Miło nam, że nasz wysiłek został dostrzeżony i nagrodzony. Każde wyróżnienie, a myślę, że to tutaj szczególnie - od ludzi z naszego regionu - stanowi też dla nas takie zobowiązanie, by nie ustawać w realizowaniu naszych zadań i pasji na rzecz Kurpi i szerzej - całego Mazowsza. Na zakończenie przed publicznością zaprezentował się zespół Kurpiaki działający przez RCKK oraz Kurpiowska Akademia Smyczkowa z programem pt. "Przewiośnie".