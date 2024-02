Noworoczne spotkanie z twórcami, KGW, właścicielami gospodarstw agroturystycznych oraz warsztaty ekologiczne w MODR w Ostrołęce, 7.02.2024

Do sali przyciągała ludowa muzyka w wykonaniu akordeonisty Marka Przetakiewicza (do którego późnej z bębenkiem dołączył Andrzej Staśkiewicz).

- Czy tłusty czwartek świętuje pani, jedząc pączki? - dyrektor Bagiński to pytanie skierował do sportowca - Anety Bagińskiej-Gąski.

- Jeśli podchodzimy do sprawy tak, że cały rok nie jemy pączków, a tego jednego dnia zjadamy ich kilka czy kilkanaście, to nie jest dobre dla organizmu. Ja na co dzień liczę kalorie. Pączek potrafi zastąpić nieraz i dwa moje posiłki. Więc jednak wolę zjeść coś bardziej pożywnego. Ale tradycją jest tradycją - pączka trzeba zjeść, szczególnie jeśli jest to pączek wykonany w domu, albo tak jak dziś tutaj - przez panie z KGW - odpowiedziała Aneta Bagińska-Gąska.