Kurpiki 2023. Nagrody prezesa Związku Kurpiów wręczone podczas gali 22.02.2024. Kto je otrzymał?

Galę rozpoczął Witold Kuczyński z Czarni - najpierw grając na ligawie, potem śpiewając.

Zanim publiczność zgromadzona w sali Ostrołęckiego Centrum Kultury poznała nazwiska laureatów, obejrzała program taneczno-wokalny w wykonaniu zespołu folklorystycznego "Kurpie Zielone" z... Białegostoku (laureat Kurpika sprzed 15 lat). Zespół działa nieprzerwanie od 1953 roku, przewinęło się przezeń ponad 2000 osób. Dziś tańczy w nim i śpiewa ponad 200 osób w różnym wieku. Pokazują folklor Kurpi, Podlasia, Żywiecczyzny, Orawy, Spisza, Beskidu Niskiego, Ziemi Sądeckiej. Ostrołęckiej publiczności białostoczanie zaserwowali więc muzyczną wędrówkę po różnych regionach. I była to bardzo przyjemna podróż trzeba przyznać.

- W tych Kurpiach musi coś wyjątkowego być skoro mieszkańcy Białegostoku w demokratycznym głosowaniu woleli, żeby ich zespół miał nazwę "Kurpie Zielone", a nie np. "Białostoczyzna" - zaczął część oficjalną Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów, a publiczność nagrodziła tę żartobliwą uwagę oklaskami. - Zwłaszcza Kurpie Zielone muszą w sobie mieć coś wyjątkowego - dodał. - Drodzy państwo, Kurpiki już po raz 23., to się w głowie nie mieści! Przez te 23 lata ścigamy się z amerykańskimi Oscarami. I w tym roku wygraliśmy - my jesteśmy pierwsi! Oczywiście jeśli chodzi o termin, bo pod względem ważności to zawsze byliśmy pierwsi.