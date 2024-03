Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa w Zarębach Kościelnych. Uroczystość odbyła się w Centrum Aktywności Kulturalnej 10.03.2024

8 marca świętujemy Dzień Kobiet, a 11 marca - Dzień Sołtysa. Gminne obchody obu świąt w Zarębach Kościelnych zorganizowano 10 marca. A tego dnia - o czym przypomniała wójt gminy Urszula Wołosiewicz - wypada Dzień Mężczyzn.

Wydarzenie odbyło się w Centrum Aktywności Kulturalnej, a rozpoczęła je dyrektor CAK Elwira Krupa, która odczytała wiersz Juliana Tuwima pt. "Ewa" oraz w kilku słowach zapowiedziała to, co będzie działo się na scenie. Następnie wójt gminy powitała gości.

Cieszę się, że jest cała sala ludzi, bo to utwierdza mnie w przekonaniu, że warto przygotowywać takie uroczystości, że chcecie się spotykać, że chcecie spędzić razem to święto. Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca, ale dzisiaj, 10 marca - choć jest to może mniej popularne święto - obchodzi się Dzień Mężczyzn. Witamy bardzo serdecznie wszystkich mężczyzn: bez was panowie, my, kobiety, nie poradziłybyśmy sobie. A wy bez nas. (...) Wszystkim wam życzę dużo zdrówka, pomyślności na każdy dzień, wszelkiego dobra, niech każdy dzień będzie dla was spełnieniem waszych oczekiwań, marzeń. Tego wszystkiego wam życzę.