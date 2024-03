184 projekty w powiatach ostrołęckim i ostrowskim ze wsparciem sejmiku Mazowsza. 7.03.2024 w Ostrołęce podpisano umowy

W tym roku samorząd województwa realizuje 22 autorskie zadania i programy wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie inwestycji ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności. Na realizację programów wsparcia Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 1 mld zł.

Jak zauważa członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dzięki dodatkowym środkom samorządy mogą planować kolejne inwestycje.

Od zawsze dążymy do tego, aby całe Mazowsze równomiernie się rozwijało, i temu służą nasze programy wsparcia. Potrzeby lokalnych społeczności najlepiej znają ich przedstawiciele – wójtowie, starostowie czy organizacje pozarządowe – i to przede wszystkim oni mogą składać wnioski w naszych programach. W tym roku rozstrzygnęliśmy już nabory do 12 z 22 programów wsparcia i ruszamy z podpisywaniem pierwszych umów w regionie ostrołęckim