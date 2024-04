Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce otrzymało duże wsparcie finansowe na poszerzenie działalności. Będzie się działo!

Centrum Integracji Społecznej to pierwsza tego typu instytucja w regionie. Obecnie działa ich w województwie 17.

W uroczystym podpisaniu umowy, które odbyło się 5.04.2024 wzięli udział między innymi: Elżbieta Lanc- marszałkini województwa mazowieckiego, Elżbieta Bogucka-Lityńska – zastępca dyrektora ds. społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Marek Olszewski- prezes Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność", Mariusz Popielarz- dyrektor ostrołęckiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego, radni, przedstawiciele stowarzyszeń działających w Ostrołęce, przedsiębiorcy, pracownicy.

Centrum Integracji Społecznej to przede wszystkim ludzie. Sprawdzone cztery lata działalności to pewność, że te kolejne pieniądze będą dobrze służyły osobom, które tego potrzebują. 2,5 mln zł, które dokładamy dadzą szansę na to, żeby nie tylko 30 osób było zatrudnione, ale 70. Nie było by tego wszystkiego, gdyby nie pan prezes, który rzeczywiście ma siłę i moc, że ma wokół siebie niesamowitych ludzi. Nie sztuka budowa coś dla silnych, sztuką jest zbudować coś dla tych, dla których nikt nie ma energii, pomysłu, bo zastanawia się czy warto. My wiemy, że warto, że te środki trafią do potrzebujących