Dzień Kobiet Stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" w Ekonomiku w Ostrowi Mazowieckiej

Na początku konferencji Dorota Subda - prezes stowarzyszenia, opowiedziała o idei organizacji konferencji oraz o działalności stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety". Celem konferencji było zaprezentowanie przez osoby wykonujące różne zawody i różne aktywności społeczne swojego doświadczenia i spostrzeżeń oraz zainspirowanie innych pań do pozytywnych zmian. Dlatego też do panelu dyskusyjnego zaproszono panie zajmujące się m.in. zdrowiem (fizycznym i psychicznym), sportem, urodą, a także pracą na kierowniczych stanowiskach.

Drogie panie, z okazji waszego - naszego święta, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił niezbędnych do realizacji zamierzeń i wielu wspaniałych ludzi wokół, którzy zainspirują was i wesprą w dążeniu do realizacji marzeń. Wszystkiego dobrego