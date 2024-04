Leszek Falbowski komendantem powiatowym PSP w Ostrowi Mazowieckiej. Oficjalne objęcie stanowiska odbyło się 12.04.2024

W uroczystości wzięli udział m.in. bryg. Waldemar Wysowski - p.o. zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Grzegorz Kamiński - zastępca naczelnika wydziału organizacji i nadzoru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a także przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu ostrowskiego, powiatowi komendanci PSP w stanie spoczynku, przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej, gminni komendanci OSP, a także rodzina komendanta Leszka Falbowskiego - żona Urszula i tata Henryk.

Waldemar Wysowski podkreślił, że nowo powołany komendant dał się poznać z wielu dobrych stron, ponadto przez cały czas podejmuje działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Chciałbym podkreślić, że to sumienny, wyróżniający się oficer, który przez wiele lat został poznany z bardzo dobrej strony. Nie uszło to uwadze Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, jak również władzom samorządowym na czele z panem starostą, od którego potrzymał pozytywną opinię.(...) Przebieg kariery zawodowej starszego brygadiera Leszka Falbowskiego, jego umiejętności, wiedza, doświadczenie, utwierdzają nas w przekonaniu, że będzie realizował bardzo dobrze swoje zadania na rzecz zapewnienia ochrony przeciwpożarowej powiatowi ostrowskiemu. To wszystko jest bardzo ważne, ponieważ żyjemy w czasach, które nie są spokojne - widać to patrząc na to, co sie dzieje za naszą wschodnią granicą. W związku z tym przed panem komendantem stoi dużo wielkich zadań.