Otwarcie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Nagoszewie. Uczniowie już korzystają z nowej sali. Wstęgę przecięto 7.03.2024

To wielka radość, że dzieci mogą uczyć się w klasopracowni na miarę XXI wieku. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie w tworzeniu tego programu: uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły an czele z dyrektorem oraz p. Justynie Zawłockiej i jej pracownikom, którzy wasze pomysły i opracowania wysłali na konkurs. Cieszę się, bo byłem nauczycielem, uczyłem biologii i chemii. Przypominam sobie to co było kiedyś pasją mojego życia i z tym większą radością przecinam wstęgę