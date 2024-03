Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Ostrowi Mazowieckiej

We wtorek 5.03.2024 kilka minut po godzinie 19:00 oficer dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał informacje o potrąceniu osoby pieszej na nieoznakowanym przejściu dla pieszych znajdującym się na ulicy Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej.

Na miejsce niezwłocznie udali się dzielnicowi z terenu miasta a następnie policjanci ruchu drogowego tutejszej jednostki. Jak wynika z ustaleń na miejscu, 57-letni mężczyzna kierując pojazdem VW GOLF, na oświetlonym lecz nieoznakowanym przejściu dla pieszych doprowadził do potrącenia 18-letniej kobiety, która z urazem nogi została przetransportowana do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Oboje uczestnicy zdarzenia drogowego byli trzeźwi. Na chwilę obecną trwają czynności mające na celu ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia drogowego.

- podaje mł.asp. Emilia Podbielska z ostrowskiej policji.

Policja apeluje do uczestników ruchu drogowego:

- Drodzy kierowcy pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności, zwłaszcza, kiedy zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Piesi natomiast powinni wziąć do serca zasadę ograniczonego zaufania: to, że my widzimy nadjeżdżające auto, wcale nie oznacza, że kierowca widzi także nas. Pod żadnym pozorem nie należy wchodzić na przejście tuż pod nadjeżdżający pojazd, gdyż nie będzie on w stanie technicznie zatrzymać się. Ponadto należy także pamiętać aby nigdy nie wychodzić na jezdnię zza przeszkody, gdyż kierujący nie będzie w stanie nas zauważyć a w efekcie końcowym może dojść do zdarzenia drogowego. Należy zaznaczyć, iż pieszy w konfrontacji z autem niestety ale zawsze jest bardziej narażony na wszelkie obrażenia, gdyż jak wiadomo nie posiada on żadnej ochrony, tak jak np. osoba znajdująca się wewnątrz pojazdu- dodaje mł.asp. Emilia Podbielska.