Koncert kameralny dla pań w Ostrołęckim Centrum Kultury, 9.03.2024

- Serdecznie witam na dzisiejszym koncercie. Co prawda Dzień Kobiet był 8 marca, ale takie święto należy obchodzić przez tydzień, więc doskonale się wpisujemy - powitał gości Tadeusz Wiśniewski, dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury. - Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla jednej z osób znajdujących się w tej sali - podkreślił tajemniczo. - Za chwilę dowiedzą się państwo o kogo chodzi - to powiedziawszy, zaprosił na scenę prezydenta Ostrołęki Łukasza Kulika, dyrektora ostrołęckiej delegatury urzędu marszałkowskiego Mariusza Popielarza oraz Mariusza Mierzejewskiego - ostrołęckiego przedsiębiorcę i radnego.

- Pani Maju, chciałem pani życzyć wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, podejmowania odważnych decyzji w życiu, podążania za pasjami - powiedział do jubilatki prezydent Łukasz Kulik, wręczając jej bukiet i upominek.

- Ktoś powiedział, że stworzenie w Ostrołęce orkiestry kameralnej to dobry pomysł. Uczciwie trzeba też powiedzieć, że było wiele osób, które do tego pomysłu podchodziły sceptycznie, ale były też takie, które powiedziały: rób to, co trzeba. Do tego grona należał prezydent Łukasz Kulik. Drugą osoba, która wypowiedziała się w tej kwestii był Jakub Milewski, który na wieść o zamiarze utworzenia w Ostrołęce orkiestry powiedział: łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki. I oto macie przed sobą część Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej, która powstała sześć miesięcy temu, a w grudniu 2023 dała pierwszy koncert, a nawet dwa jednego dnia - tak dyrektor OCK wprowadził pierwszego wykonawcę sobotniego koncertu. - Mamy przed sobą grupę ludzi wspaniałych, ambitnych, chcących grać dla państwa. I cóż, zanurzmy się w dźwięki spod palców tych osób płynące...