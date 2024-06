Ostrołęka. Kino letnie na miejskiej plaży już w najbliższą sobotę 29.07.2024

„Nasze Letnie Kino” to wydarzenie otwarte dla wszystkich – wstęp jest bezpłatny. To doskonała okazja, by bez ponoszenia kosztów cieszyć się wspaniałymi filmami i miło spędzić czas na świeżym powietrzu.

Zapraszamy serdecznie do udziału w „Naszym Letnim Kinie” na Plaży Miejskiej w Ostrołęce. Bądźcie z nami w sobotę 29 czerwca i przeżyjcie niezapomniane chwile w towarzystwie bliskich oraz ulubionych filmów- zaprasza Klaudia Baczewska, organizatorka wydarzenia.

Harmonogram projekcji:

Godzina 21:00 – Emisja pierwszego filmu: „Rodzinne Rewolucje”

Wieczór filmowy rozpocznie się o godzinie 21:00, kiedy to na ekranie pojawi się komedia familijna „Rodzinne Rewolucje”. To pełna humoru i ciepła opowieść o przygodach dwóch rodzin, które niespodziewanie muszą spędzić razem wakacje.

Godzina 22:45 – Emisja drugiego filmu: „Zwyczajna przysługa”

O godzinie 22:45 widzowie będą mogli zobaczyć thriller „Zwyczajna przysługa”. Film opowiada historię Stephanie, blogerki, która próbuje rozwikłać tajemnicę zniknięcia swojej przyjaciółki Emily. Pełen zwrotów akcji i napięcia film zapewni niezapomniane emocje.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o komfort uczestników, zapewniając wygodne leżaki, na których będzie można się zrelaksować podczas seansów. Dodatkowo, wszyscy goście będą mogli skosztować bezalkoholowego piwa kozicowego, które będzie dostępne za darmo.