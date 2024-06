Festyn rodzinny w Ławach, gm. Rzekuń. 29.06.2024. Z historią w tle

Ten festyn rozpoczął się nietypowo - panelem poświęconym Franciszkowi Fiszerowi - urodzonemu w Ławach w 1860 roku filozofowi i erudycie (uważa się, że Fiszer był pierwowzorem postaci Pana Kleksa). Odsłonięto też rzeźbę Fiszera.

Ciekawy wykład przybliżający sylwetkę Franciszka Fiszera przygotował dr Jerzy Kijowski. - Nie był pisarzem, nie prowadził żadnych wykładów, natomiast stał się sławny. Przygotowując się do tego wykładu sprawdzałem, w ilu książkach jest o Fiszerze: w encyklopedii filozofii, w encyklopedii Warszawy, oczywiście w naszych książkach: pani Eli Zielińskiej, Stanisława Pajki, w wielu, wielu książkach. I to jest dowodem popularności Fishera. W 1996 roku w powiecie łomżyńskim postawiono kamień z pięknym napisem "Sokratesowi ziemi łomżyńskiej" - tak upamiętniono Fiszera. Pamiętajmy również o tym, że o Fiszerze była wystawiona sztuka w Teatrze Polskim. Był na nią zaproszony. Zrobiono mu niespodziankę, bo nie powiedziano mu, że to sztuka o nim. Dobrze, że państwo podjęli inicjatywę upamiętnienia Franciszka Fiszera, który był erudytą, świetnym mówcą, imponował wielu ludziom - powiedział, kończąc ciekawą opowieść.

A tu macie notkę o Franciszku Fiszerze z Wikipedii Potem przeprowadzony został krótki konkurs wiedzo o Fiszerze, w którym nagrodami były książki doktora Kijowskiego z autografem autora. Kiedy doktor Kijowski rozdawał autografy jego miejsce przed publicznością zajęli: Bartosz Podolak - wójt gminy Rzekuń, Krzysztof Parzychowski - radny powiatu oraz Tomasz Chrzanowski - przewodniczący Rady Gminy w Rzekuniu. Panowie zwrócili się do przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich w Ławach. - Jak tylko weszliśmy na plac, wszędzie widzieliśmy "piątki". Wiemy, że to ma związek z rocznicą Koła Gospodyń Wiejskich - zaczął wójt Podolak. - Koło na piątkę! - dodał. - Pięć lat temu, kiedy to Koło się zawiązywało, to w gminie Rzekuń było właśnie pięć albo sześć KGW, dzisiaj, łącznie ze stowarzyszeniami, jest ok. 20. To jest Koło, które prężnie działa, aktywizuje lokalną społeczność przeróżnymi działaniami, począwszy od rajdów rowerowych, które się tutaj odbywają poprzez kursy kulinarne, dziewczyny wygrywają różne nagrody w konkursach, także ogólnopolskich. Chciałbym serdecznie pogratulować, podziękować, że zawiązałyście Koło, że promujecie nie tylko samą miejscowość, ale też gminę Rzekuń - powiedział, wręczając upominek.

Chciałbym złożyć wam serdeczne gratulacje z okazji piątej rocznicy. Pamiętam, jak to koło się zawiązało. Dzisiaj się prężnie rozwinęło i dobrze działa - mówił Krzysztof Parzychowski. - Ile mogłem tyle pomagałem. Jestem dumny, że tak to Koło się rozwinęło, że macie piękną świetlicę, a dzisiaj jeszcze piękna rzecz - upamiętniacie swojego mieszkańca, który urodził się na tej ziemi, który z tej ziemi czerpał wszystko, co później w życiu osiągnął, mówię o Franciszku Fiszerze oczywiście. Jest to taki element, który na pewno tworzy naszą tutaj lokalną tożsamość. Macie bohatera i zawsze możecie się z identyfikować. Serdecznie gratuluję tego pomysłu. - Jak wiecie, jestem przewodniczącym Koła Gospodyń Wiejskich w sąsiedniej miejscowości, ale na każdym festynie, na którym jestem, za każdym razem, gdy widzę wasze stoisko, podkreślam, że to jest naprawdę majstersztyk. Jestem zawsze pod olbrzymim wrażeniem, także smaku waszych potraw - mówił Tomasz Chrzanowski, przekazując gospodyniom dyplom za zaangażowanie i podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz społeczności oraz kultywowanie lokalnej prawdy, tradycji i kultury.

Potem odsłonięto rzeźbę Franciszka Fiszera (powstała podczas pleneru rzeźbiarskiego), a gospodynie serwowały dania z dwudziestolecia międzywojennego (próbowaliśmy zupy migdałowej - pychota!), w klimat tego okresu wprowadził również występ Studia Piosenki "Metro" z Ostrołęki. Impreza potrwa do wieczora. Atrakcji przewidziano sporo.